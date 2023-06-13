Враг продолжает попытки наступления на Донбассе и обороны на Запорожье: произошло 22 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои (22 боевых столкновения за сутки). На Запорожье и Херсонщине враг стоит в обороне.

Видео дня

Об этом вечером во вторник, 13 июня (475-е сутки полномасштабного российского вторжения), сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сводка оперативной информации по состоянию на 18:00 была опубликована на Facebook-странице ГШ ВСУ.

Пресс-служба сообщила, что от попыток оккупации Украины враг не отказался несмотря на значительные потери.

"Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – сказано в сообщении.

Так, за сутки захватчики совершили 29 авиационных ударов и около 20 атак из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть жертвы и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Кроме того, оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, применив 16 Х-101/Х-555 и четыре иранских ударных дрона типа Shahed по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилых домах в Кривом Роге.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ ликвидировано было 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок нет. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток они провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области; Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в эти сутки оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Авиационные удары российские военные нанесли по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Также открыл огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Также оккупанты били из артиллерии по районам Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара, Золотой Нивы, Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское Большая Новоселка, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вражеские авиационные удары произошли в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пережил ряд населенных пунктов, включая следующие: Времевка, Новополь Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веровка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Наши защитники за сутки нанесли новые потери врагу. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и радиоэлектронную станцию противника.

В Генштабе добавили, что в затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов, обвиняя в этом Украину. Оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы "спасение и эвакуацию".

"Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных жилищ", – сообщили в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Днем 13 июня российская террористическая армия обстреляла Белозерку Херсонской области. Погиб 72-летний священник, ранения получила 76-летняя женщина.

– Днем 12 июня ВС РФ ударили по Константиновке Донецкой области. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погиб один местный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!