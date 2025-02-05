Враг продолжает совершать мясные штурмы: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери по всей линии фронта. В то же время оккупанты всячески пытаются прорвать нашу оборону совершая мясные штурмы.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 5 февраля 2025 года по вторжению россиян. С начала суток произошло 50 боевых столкновений.

Сегодня районы населенных пунктов Блешня и Мхи Черниговской области, Степок Сумской области и Тимофеевка Харьковской области пострадали от артиллерийских обстрелов, которые велись с территории России. Кроме того, враг нанес авиационный удар НАРами в районе Галагановки.

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать оборонительные рубежи украинских войск в направлении Казачьей Лопани. Одну атаку удалось отбить, а один бой продолжается.

На Купянском направлении враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, с продолжающимися двумя боевыми столкновениями.

На Лиманском направлении захватническая армия провела шесть атак вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Колодцев и Торского, там сейчас ведутся два боя.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших военных в направлениях Северского и Верхнекаменского. Шесть атак удалось отбить, два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские силы обороны отразили две атаки врага в районах Часового Яра и Ступочек, а еще одно боевое столкновение продолжается, при этом противник нанес авиаудар КАБ по Ступочкам.

На Торецком направлении оккупанты пытались вытеснить наши подразделения с позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силам обороны удалось отразить четыре штурмовых действия. Под авиаударами оказались Клебан-Бык и Катериновка.

На Покровском направлении в течение суток противник предпринял 12 попыток потеснить украинских защитников в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Променя, Песчаного, Дачного и Улаклив, из них 8 атак были успешно отражены, а потери врага еще уточняются. Бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские воины сегодня отразили две атаки армии РФ в районе Константинополя, при этом еще одно боевое столкновение продолжается. Противник также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Богатырь.

На Гуляйпольском направлении враг совершил авиаудары по Гуляйполю и Новополю.

На Курщине украинские защитники отбили одну атаку противника, а еще четыре боестолкновения продолжаются; дополнительно враг нанес 202 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

В Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Напомним, по утренней информации Генштаба, наши защитники накануне, 4 февраля, ликвидировали 1140 российских оккупантов. Также была уничтожена 331 единица военной техники и вооружений армии РФ. Только артиллерийских систем захватчики потеряли более полусотни.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, Россия в войне в Украине безвозвратно потеряла около 350 тысяч военнослужащих. В то же время, с украинской стороны потери составляют более 45 тысяч.

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