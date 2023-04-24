Враг продолжает укрепление позиций на Купянском направлении – Генштаб

Оккупационные войска России на Купянском направлении продолжают укреплять свои позиции. Враг, вероятно, ищет дополнительные способы защиты от средств поражения Сил обороны Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в понедельник, 24 апреля, в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook. Как отмечается, на отдельных участках этого направления российские оккупанты продолжают "меры по фортификационному оборудованию позиций".

В течение суток, по данным украинских военных, на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

Отметим, что 21 апреля в Генштабе сообщили, что российские войска на Купянском направлении предприняли попытку улучшить тактическое положение – провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, но успеха не имели.

По данным Генерального штаба, Силы обороны продолжают наносить сокрушительные удары по личному составу и военной технике российских захватчиков. В течение 24 апреля подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитный ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отбито более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов. Речь идет о двух населенных пунктах Дергачевской громады.