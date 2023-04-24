ВСУ нанесли 6 ударов по позициям врага: уничтожили три объекта российского ПВО – Генштаб

Силы обороны продолжают наносить сокрушительные удары по личному составу и военной технике российских захватчиков. За текущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Военные предупреждают, что опасность ракетных обстрелов со стороны армии противника сохраняется по всей Украине, также враг пытается захватить контроль над всей территорией Донбасса.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – указано в сообщении.

Также российсие войска нанесли атаки:

на Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополе, Каменке, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Кисловке Харьковской области и Новоселовскому на Луганщине;

на Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Переездному в Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Острое, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области и Херсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что"уверен" в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак".

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