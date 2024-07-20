Враг продвинулся возле Северска, Торецка и Авдеевки: карта боевых действий от ISW

Российская оккупационная армия продолжает наступать по всей линии фронта и имеет незначительные успехи. Врагу удалось недавно продвинуться на северо-запад и запад от Авдеевки, к востоку от Торецка, а также в направлении Северска.

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Враг привлекает к штурмовым действиям регулярные подразделения и боевиков так называемых "Л/ДНР". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска продолжают наступательные операции в районе Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в Прогресс (северо-запад от Авдеевки) и захватили весь поселок. Также захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от Карловки.

Кроме того, российские воска продвинулись к востоку от Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, указывают на то, что враг недавно продвинулся на запад вдоль улицы Петра Великого в восточной части Дружбы (к востоку от Торецка). Также оккупанты недавно также продвинулись в Северном к востоку от Торецка.

На Североском направлении российские оккупанты продвинулись в направлении Северска, Ивано-Дарьевки (к юго-востоку от Сиверска) и Спорного. Войска РФ продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, к востоку от Северска в районе Верхнокаменского, к юго-востоку от Северска в районе Выиемки и к югу от Северска в районе Переездного. Также сообщается, что украинские войска к югу от Северска разрушили мост между Переездным и Федоровкой, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Напомним, оккупационные войска РФ 19 июля атаковали ракетами Николаев. Прилет пришелсял по жилому району. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, более трети боев на фронте сейчас проходят на Торецком и Покровском направлениях. Именно на этих участках фронта противник несет наибольшие потери и для их пополнения использует новые подразделения.

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