Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Ситуация на фронте остается сложной, а российская армия активизировала наступательные действия почти по всей линии боевого соприкосновения. Враг проводит перегруппировку войск и концентрирует значительные силы на отдельных направлениях.

Видео дня

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook по итогам рабочего совещания по деятельности украинского войска в апреле 2026 года. Сырский отметил, что украинские подразделения продолжают сдерживать российское наступление и срывают планы противника.

"Подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, устойчиво удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия", – написал он.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Покровском направлении, где оккупанты сосредоточили около 106 тысяч военных. Также высокой остается активность российских сил на Купянском, Константиновском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Также генерал подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять задачи и на территории России.

"Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России – наше присутствие в Курской области сохраняется", – заявил Сырский.

Активная оборона

Главнокомандующий ВСУ назвал активную оборону и инициативу на поле боя ключевыми условиями успеха украинской армии. По его словам, это позволяет истощать силы РФ, восстанавливать позиции и наносить противнику значительные потери.

Сырский заявил, что ежедневные потери российской армии составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными. И, похоже, темпы боевых действий не спадают. В апреле украинские силы значительно усилили огневое воздействие по позициям оккупантов.

"В течение месяца Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тысячи огневых задач", – сообщил он.

По словам главнокомандующего, артиллерийские подразделения поразили около 8,5 тысячи вражеских целей за месяц, а ракетные войска нанесли 74 удара по российским силам.

Удары вглубь РФ

Отдельно Сырский рассказал об усилении ракетно-дронового давления по территории государства-агрессора. По его словам, приоритетными целями остаются предприятия военно-промышленного комплекса РФ, а также объекты нефтепереработки и транспортировки топлива.

"Только в апреле средствами Deep Strike поражено 84 цели в глубине территории противника", – заявил он.

Главнокомандующий добавил, что этого удалось достичь благодаря координации между всеми составляющими Сил обороны Украины. Он также отметил, что в апреле выросли объемы международной военно-технической помощи для Украины.

При этом Сырский отметил, что определяющими остаются собственные возможности государства, прежде всего в ремонте, восстановлении и возвращении техники в строй.

Новые контракты

Во время совещания отдельное внимание уделили вопросам мобилизации и рекрутинга. Сырский сообщил, что продолжается работа над реализацией инициативы президента по постепенному переходу от мобилизационной к контрактной модели комплектования армии.

По его словам, Генеральный штаб должен подготовить конкретные предложения по новым форматам контрактной службы. Подробностей пока немного, однако в командовании говорят о необходимости адаптировать систему комплектования к условиям длительной войны.

"Работаем над реализацией инициативы Президента Украины относительно постепенного перехода войска от мобилизационной к контрактной модели комплектования", – отметил Сырский.

Он также сообщил о решении относительно ротаций военных на передовых позициях. Уже подписана инструкция, которая предусматривает обязательную замену военнослужащих не позднее чем через два месяца пребывания на передовой.

"Также уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях – не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", – заявил главнокомандующий.

На фоне постоянных боев вопрос ротаций, кажется, становится одним из самых чувствительных для военных подразделений. И об этом в последнее время все чаще говорят сами бойцы.

Напомним, ранее Александр Сырский провел совещание с Медицинскими силами ВСУ. По словам главкома, в апреле в армии зафиксировано уменьшение количества ранений и ампутаций, и по итогам совещания главком определил усиление возможностей боевых парамедиков на переднем краю обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком подписал указ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!