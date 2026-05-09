УкраїнськаУКР
русскийРУС

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Андрей Колотовкин
War
4 минуты
1,2 т.
Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Ситуация на фронте остается сложной, а российская армия активизировала наступательные действия почти по всей линии боевого соприкосновения. Враг проводит перегруппировку войск и концентрирует значительные силы на отдельных направлениях.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook по итогам рабочего совещания по деятельности украинского войска в апреле 2026 года. Сырский отметил, что украинские подразделения продолжают сдерживать российское наступление и срывают планы противника.

"Подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, устойчиво удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия", – написал он.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Покровском направлении, где оккупанты сосредоточили около 106 тысяч военных. Также высокой остается активность российских сил на Купянском, Константиновском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Также генерал подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять задачи и на территории России.

"Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России – наше присутствие в Курской области сохраняется", – заявил Сырский.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Активная оборона

Главнокомандующий ВСУ назвал активную оборону и инициативу на поле боя ключевыми условиями успеха украинской армии. По его словам, это позволяет истощать силы РФ, восстанавливать позиции и наносить противнику значительные потери.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Сырский заявил, что ежедневные потери российской армии составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными. И, похоже, темпы боевых действий не спадают. В апреле украинские силы значительно усилили огневое воздействие по позициям оккупантов.

"В течение месяца Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тысячи огневых задач", – сообщил он.

По словам главнокомандующего, артиллерийские подразделения поразили около 8,5 тысячи вражеских целей за месяц, а ракетные войска нанесли 74 удара по российским силам.

Удары вглубь РФ

Отдельно Сырский рассказал об усилении ракетно-дронового давления по территории государства-агрессора. По его словам, приоритетными целями остаются предприятия военно-промышленного комплекса РФ, а также объекты нефтепереработки и транспортировки топлива.

"Только в апреле средствами Deep Strike поражено 84 цели в глубине территории противника", – заявил он.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Главнокомандующий добавил, что этого удалось достичь благодаря координации между всеми составляющими Сил обороны Украины. Он также отметил, что в апреле выросли объемы международной военно-технической помощи для Украины.

При этом Сырский отметил, что определяющими остаются собственные возможности государства, прежде всего в ремонте, восстановлении и возвращении техники в строй.

Новые контракты

Во время совещания отдельное внимание уделили вопросам мобилизации и рекрутинга. Сырский сообщил, что продолжается работа над реализацией инициативы президента по постепенному переходу от мобилизационной к контрактной модели комплектования армии.

По его словам, Генеральный штаб должен подготовить конкретные предложения по новым форматам контрактной службы. Подробностей пока немного, однако в командовании говорят о необходимости адаптировать систему комплектования к условиям длительной войны.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

"Работаем над реализацией инициативы Президента Украины относительно постепенного перехода войска от мобилизационной к контрактной модели комплектования", – отметил Сырский.

Он также сообщил о решении относительно ротаций военных на передовых позициях. Уже подписана инструкция, которая предусматривает обязательную замену военнослужащих не позднее чем через два месяца пребывания на передовой.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский
Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

"Также уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях – не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", – заявил главнокомандующий.

На фоне постоянных боев вопрос ротаций, кажется, становится одним из самых чувствительных для военных подразделений. И об этом в последнее время все чаще говорят сами бойцы.

Враг проводит перегруппировку войск по всему фронту, – Сырский

Напомним, ранее Александр Сырский провел совещание с Медицинскими силами ВСУ. По словам главкома, в апреле в армии зафиксировано уменьшение количества ранений и ампутаций, и по итогам совещания главком определил усиление возможностей боевых парамедиков на переднем краю обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком подписал указ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеКарты боевых действий в УкраинеКурская операцияармияВооруженные Силы УкраиныРоссия - страна-агрессорАлександр Сырский
Редакционная политика