В ВСУ в апреле снизилось количество тяжелых ранений и ампутаций – Генштаб

В воскресенье, 3 мая, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский провел совещание с Медицинскими силами. По словам главкома, в апреле в армии зафиксировано уменьшение количества ранений и ампутаций.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По итогам совещания главком определил усиление возможностей боевых парамедиков на переднем крае обороны.

По словам Сырского, кроме снижения количества тяжелых ранений, в положительную сторону уменьшилось количество ампутаций.

"Это свидетельствует о постепенном улучшении качества оказания помощи на догоспитальных этапах, повышение уровня подготовки личного состава и лучшую осведомленность военнослужащих о своевременной конверсии турникетов", – сказал Сырский.

Одним из ключевых вопросов, как отметил главком, является недостаточная укомплектованность медицинских подразделений прежде всего боевыми медиками, поскольку на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае и в условиях осложненной эвакуации.

В то же время, как он отметил, в апреле наблюдалась определенная положительная динамика комплектования медспециалистами: по сравнению с мартом показатели увеличились на 7%.

"В течение апреля было подготовлено 328 военнослужащих по медицинским специальностям, что позволило постепенно усилить способности подразделений на тактическом уровне", – заявил Александр Сырский.

С начала года армия получила более 50 единиц медтехники, говорит главком. В то же время обеспечение подразделений бронированными, полноприводными и высокомобильными эвакуационными платформами до сих пор является открытым, что, по словам Сырского, тоже будет решаться.

"Приоритетом остается усиление возможностей переднего края, повышение качества помощи на догоспитальном этапе, совершенствование маршрутизации раненых, наращивание эвакуационных возможностей и обеспечение непрерывности медицинской эвакуации на всех этапах", – подвел итоги Александр Сырский.

