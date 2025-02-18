Враг пытается атаковать, не оглядываясь на потери: на фронте произошло 144 боевых столкновения - Генштаб

Российские оккупационные войска, даже несмотря на большие потери, не прекращают штурмовать позиции украинских защитников. В течение вторника, 18 февраля, на фронте уже произошло 144 боевых столкновения.

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Украинские защитники продолжают решительно отражать каждую попытку врага продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему серьезное огневое поражение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 вторника.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, используя две ракеты, а также 72 авиационных удара, применив 94 кассетных авиационных бомб (КАБ). Кроме того, они применили 1024 дрона-камикадзе, а также совершили более 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг пытался продвинуться в сторону Малой Шапковки и Тополов, однако силы обороны Украины успешно предотвратили эти наступления. Также под авиаудар попала Черкасская Лозовая.

В Купянском направлении враг провел 16 наступательных действий возле Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой, однако украинские подразделения отбили 14 атак, а два боя продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполевка, два боя еще продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в направлениях Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского, два боя все еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг совершил атаки в районах Васюковки и в направлении Александро-Шультино. Одна попытка россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не увенчалась успехом. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 15 боеприкосновений. Враг совершил штурмы позиций украинских подразделений возле Крымского, Дилиевки, Торецкая и Щербиновки. Пока четыре боя еще продолжаются.

На Покровском направлении от начала суток противник совершил 43 атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Ула.

Украинские защитники отбили 32 штурма, еще 11 боеприкосновений продолжаются до сих пор. По предварительным данным на этом направлении было обезврежено 352 оккупанта, из которых 191 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три танка, семь единиц автомобильной техники, одну БМ-21 "Град", четыре миномета, баги, два мотоцикла и пушка. Также были повреждены танк, БМ-21 "Град", две боевые бронированные машины, квадроцикл и две пушки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 14 атак захватчиков в районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Два боя не утихают.

На Гуляйпольском направлении противник 13 раз пытался продвинуться в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбиты нашими защитниками, еще пять продолжаются. Российская авиация нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают три атаки в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевка. НАРами враг атаковал Пятихатки.

На Курщине Силы обороны отразили семь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются еще три боестолкновения.

В других направлениях изменений не произошло.

В Генштабе особо отметили воинов 118-й отдельной механизированной бригады и 34-й отдельной бригады береговой обороны, эффективно уничтожающих врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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