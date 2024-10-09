Враг пытается атаковать под прикрытием авиации: произошло 119 боевых столкновений – Генштаб

На фронте по состоянию на 22:00, 9 октября, произошло 119 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским войском. Защитники Украины истощают врага по всей линии фронта и в тылу, а армия РФ пытается атаковать под прикрытием авиации.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Самая сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Волчанска и Тихого. Под бомбежку попали населенные пункты Цуповка, Липцы и Слатино.

В Купянском направлении 17 раз враг штурмовал позиции Сил обороны вблизи Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гая и Кругляковки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении 18 раз атаковали районы населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское. Отражены 16 атак врага.

На Краматорском направлении произошло семь штурмовых действий в районе Миньковки, Часова Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали вблизи Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении произошло 25 боеприкосновений. Захватчики продолжают напор близ Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидового. Нашими защитниками на данный момент остановлено 23 атаки.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 189 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены три средства РЭБ, одна артиллерийская система, два автомобиля, один баги и мотоцикл, повреждена одна пушка и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении состоялась 31 попытка врага захватить наши позиции, три боя еще продолжаются. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении противник шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Богоявленки. Украинские воины приостановили все попытки потеснить их с позиций.

На Приднепровском направлении четыре посягательства на позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 КАБ, и совершили 165 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Курщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОТУ "Луганск" рассказали, что оккупанты продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке. В городе ведутся ожесточенные бои. Ситуация там меняется буквально каждый час.

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