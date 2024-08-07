Враг пытается наступать на десяти направлениях: на фронте произошло 107 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим остается Покровское направление. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 вторника, 6 августа, с начала указанных суток произошло 107 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 53 авиаудара, сбросили 67 КАБов и 557 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении во враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев, Тихого и Волчанска. Пять атак - остановлены, три - до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник провел два наступательных действия возле Синьковки и Колесниковки, где продолжается один бой.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Наши защитники отбили 15 атак, еще две – продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили все 16 вражеских атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Ивановского и Часового Яра. Силы обороны отразили пять атак, еще две – продолжаются.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка, Нью-Йорка и Северного. Тринадцать боеприкосновений – завершено, еще одно – продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток шел 31 бой неподалеку от таких населенных пунктов, как, в частности, Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Желанне, Камышевка, Скучне, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отразили 25 атак, шесть – еще продолжаются.

По уточненной информации, на этом направлении за сутки было обезврежено 235 оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Также уничтожены семь блиндажей, 10 БПЛА разных видов и четыре единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении во враг семь раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времивском направлении в противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Приднепровском направлении оба вражеских штурма позиций наших подразделений не имели успеха. А на других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые устойчиво удерживают позиции и эффективно уничтожают врага", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

Украинские защитники с начала полномасштабной войны уничтожили около 584090 военнослужащих армии РФ. В частности 1180 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки. Также Силы обороны нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, накануне уничтожив 201 единицу.

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