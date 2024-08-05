Минус 1180 оккупантов и 69 артсистем за сутки: Генштаб скорректировал общие данные по потерям РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали и ранили около 584 090 военнослужащих армии РФ. В частности 1180 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки.

Также защитники нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, накануне уничтожив 201 единицу. Данные по состоянию на 5 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага – средств ПВО, самолетов, БПЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной и специальной техники. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме" , – сообщили на этот раз в ведомстве.

Так, в течении 4 августа наши воины обезвредили 69 артиллерийских систем (всех 16 345), 31 боевую бронированную машину (16 286) и шесть танков (8417) армии РФ.

В небе сбили 24 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 13 122). На земле бойцы сожгли еще 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (22094), три – спецтехники (2737).

Видео дня

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили уже 2414 крылатых ракет, 1138 РСЗО, 910 средств ПВО, 365 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме живой силы и техники, ВСУ уничтожают также базы, штабы и склады российского оккупационного войска на временно захваченных территориях Украины и в самой РФ. За неделю с 29 июля по 4 августа зафиксировано 16 поражений таких вражеских целей.

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