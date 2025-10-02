'Враг пытается обойти наши системы': Заблоцкий оценил угрозы для Украины от Черноморского флота РФ

На сегодняшний день Черноморский флот РФ продолжает представлять угрозу безопасности Украине. Тем не менее сейчас российские корабли не такие эффективные, как было в начале полномасштабной войны.

Оккупанты прячут часть кораблей в Новороссийске и даже в оккупированной Абхазии. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Угроза с моря сохраняется

По словам эксперта, российский флот в Черном море продолжает быть опасным для Украины. Захватчики периодически используют свои корабли для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

При этом Заблоцкий подчеркнул, что иногда россияне запускают крылатые ракеты "Калибр" из акватории Азовского моря. Недавно именно там вражески корабль был поврежден в результате атаки БПЛА.

"Последний пример – малый ракетный корабль "Вышний Волочек" работает на Азовском море. До этого это были единичные примеры, когда удары "Калибрамы" наносили именно с Азовского моря, но туда перевели этот корабль. Однако мы его там достали – он был атакован беспилотниками ГУР. Было попадание, "Вышний Волочек" маневрировал, врезался в турецкий танкер. Мы видели повреждения, а повреждение означает, что этот корабль не будет в состоянии выполнять свои задачи в ближайшее время", – рассказал военный эксперт.

Также он добавил, что остальные десантные корабли РФ скрываются в Новороссийске, а часть в оккупированной Абхазии. Они могут наносить удары и делают это, хотя не так эффективно, как это было в начале войны.

"Потому что мы научились сбивать ракеты, выпущенные ими. В то же время враг пытается обойти наши системы. Это война, это двусторонний процесс", – заявил Заблоцкий.

Что предшествовало

В начале полномасштабного вторжения применение "Калибров" было очень интенсивным. Например, в течение первого месяца войны россиянами было использовано 183 ракеты этого типа. Однако со временем их использование стало сокращаться. По некоторым данным, это может быть связано с истощением запасов.

Применение "Калибров" остается регулярным, хотя и не столь массированным, как в начале вторжения. Они часто используются в ходе комбинированных ракетных атак, наряду с другими типами ракет и дронов. Следует отметить, что, по данным украинских военных, Россия может производить от 20 до 35 ракет "Калибр" в месяц, что позволяет ей пополнять свои запасы.

Напомним, воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Примечательно, что беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!