Враг пытается полностью оккупировать Луганщину и Донетчину, ВСУ отбивают атаки – Генштаб

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донецком и Луганском направлении, пытаясь получить весь контроль над регионом. За сутки 7 июня армия противника совершила 21 атаку на позиции наших военных, все они были отбиты.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. За сутки враг также нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

При этом, опасность ракетных ударов остается по территории всей страны. Поэтому военные призывают мирное население не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Следующая ситуация была зафиксирована:

на Купянском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов возле Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звоновки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменскому, Торскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудару в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки в Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Россия не беспокоится о проблемах местного населения на захваченных территориях. Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Казачьи Лагери не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.

"Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути ухода из города и запретили эвакуацию. А в Голой Пристани оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из домов и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции", – указали в Генштабе.

Однако наши защитники не оставляют безнаказанными захватчиков, и они наносят им урон на поле боя. Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Нашими защитниками были уничтожены четыре вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию противника", – заключили военные Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 7 июня на Бахмутском направлении украинские защитники перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки продвижение на разных направлениях составило от 200 до 1100 м.

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