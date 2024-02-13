Враг пытается штурмовать Богдановку: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении было уничтожено 78 захватчиков. В то же время в Лиманском направлении украинские защитники обезвредили 138 окупантов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. По его словам, в большинстве своем россияне отправляют в атаку подразделения из заключенных "Шторм Z" и "Шторм V".

Он сообщил, что на Бахмутском направлении враг активизирует свои действия, в частности возле Богдановки, где оккупанты пытаются под прикрытием дронов и артиллерии идти в наступление малыми штурмовыми группами. Тяжелую технику россияне не используют из-за тяжелых погодных условий, пояснил военный.

"Зачастую россияне отправляют вперед подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", которых им жалко меньше всего", – сообщил Евлаш.

По его словам, в результате 19 боевых столкновений были убиты и ранены 78 оккупантов, а также ликвидированы БМП и девять беспилотников.

"На Лиманском направлении враг провел 247 обстрелов из минометов разных калибров. В результате 5 боевых столкновений враг потерял 138 человек убитыми и ранеными и 12 единиц военной техники, в том числе танк, автомобиль и 10 беспилотников разных типов", – добавил Евлаш.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев поразили новые ужасные кадры из разрушенного оккупантами Бахмута – некогда процветающего города на Донбассе. На видео, снятом с высоты птичьего полета, видны покрытые снегом опустевшие дома-призраки.

Напомним, ожесточенные бои за Бахмут начались в августе 2022 года. Сражение за Бахмут называют самым кровопролитным сражением с начала масштабного вторжения РФ в Украину и самым кровавым сражением пехоты со времен Второй мировой.

14 января пресс-офицер 26-й ОАБр Олег Калашников рассказал, что численность кафиров на Бахмутском направлении составляет около 80 тысяч человек.

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