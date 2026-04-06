Враг пытается скрыть масштаб ущерба: в 'Атэш' раскрыли данные о последствиях удара по заводу 'Кремний Эл' в Брянске. Фото

После украинского удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске (РФ) 10 марта, российская сторона пытается скрыть реальные масштабы повреждений. В частности на объекте маскируют последствия попаданий и усилили меры охраны.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что предприятие сейчас работает в режиме аварийного восстановления.

Партизаны фиксируют разрушения и попытки скрыть убытки на заводе "Кремний Эл"

Так, агенты провели разведку на территории завода "Кремний Эл" после удара и зафиксировали повреждения конструкций вблизи производственных цехов, а также разрушенный участок дороги внутри объекта. В то же время враг планирует как можно скорее восстановить производственные процессы.

"Противник пытается скрыть масштаб ущерба – следы попаданий зашпаровываются и маскируются подручными средствами. На объекте резко усилена охрана", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что "Кремний Эл" является одним из ключевых российских производителей полупроводниковых компонентов. Предприятие обеспечивает микросхемами и электронными модулями системы управления ракетных комплексов "Искандер" и зенитных комплексов "Панцирь", без которых российский военно-промышленный комплекс не способен поддерживать производство высокоточного оружия в нужных объемах.

"Вместо производства предприятие сейчас работает в режиме аварийного восстановления. Рашисты не могут позволить себе потерять этот объект – именно поэтому такая реакция нервная", – отметили агенты.

В то же время партизаны сообщили, что и в дальнейшем ведут наблюдение за заводом, поэтому все попытки противника возобновить работу завода они фиксируют и передают соответствующую информацию Силам обороны Украины.

Напомним, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

Как писал OBOZ.UA, атака на завод "Кремний Эл" вызвала бурю негативных эмоций у россиян. Они отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов. Граждане РФ критиковали свою власть и медиа и признавали результативность украинских атак.

