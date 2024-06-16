Враг пытается вклиниться в нашу оборону: ВСУ отразили 5 атак в районе Крынок – Генштаб

В течение воскресенья, 16 июня, украинские защитники отразили пять атак российских захватчиков в районе насоленного пункта Крынки на левобережье Херсонщины. В общей сложности количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 88.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 19:00. Там отметили, что оккупанты не сбавляют темпов наступления, в частности, на Покровском направлении – там враг атаковал 36 раз, 25 штурмов агрессора успеха не имели, еще 11 атак – продолжаются.

Ситуация по другим направлениям фронта

Харьковское направление. Захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили один штурм противника, еще один – продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода (РФ) нанесла два удара шестнадцатью НАРами.

Купянское направление. Наши защитники сдерживают давление врага возле Берестового и Степной Новоселовки. Там длится два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой, по Синьковке ударили шестнадцатью НАРами.

Лиманское направление. В течение дня противник 10 раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Активно применяет авиацию, в частности, нанес три удара шестью КАБами по Дружелюбовке, еще два удара, тоже шестью КАБами, по Шейковке. Украинские воины три штурма отбили, еще семь боестолкновений – продолжаются.

Предварительно, оккупанты потеряли на этом направлении 54 своих вояк, одну ББМ и состав боеприпасов.

Кураховское направление. Произошло 10 боевых столкновений. Наши защитники отразили пять атак врага. Еще столько же длится. Авиационные удары КАБами получили Горняк и Константиновка. По предварительной информации, сегодня потери врага по данному направлению составили 56 оккупантов и одна станция РЭС.

Приднепровское направление. Защитники отразили пять атак российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируется.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Наибольшее количество боестолкновений на фронте неизменно фиксируется на Покровском направлении. По состоянию на 16:00 16 июня враг совершил там 24 атаки, из которых 18 Силы обороны отбили, еще шесть – продолжались. Украинские защитники не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят им потери.

– В ISW сообщили, что оккупанты частично расширили свой плацдарм на Покровском и Купянском направлениях. В частности, захватчики продвинулись возле Сокола, Новоалександровки и Купянска.

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