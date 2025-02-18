Враг пытается вклиниться в украинскую оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток по состоянию на 16:00 вторника, 18 февраля, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Украинские воины принимают необходимые меры для недопущения продвижения врага вглубь территории и сдерживают наступление агрессора.

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Тем временем оккупанты в дальнейшем убивают украинцев, разрушают города и села Украины ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Заречье Черниговской области; Угроиды, Нововодмитровка, Волковка, Дружба Сумской области. Противник нанес авиаудар по Гремячке на Черниговщине, говорится в сводке.

Какая ситуация на линии столкновения 18 февраля

На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая, информировали в Генштабе.

На Купянском оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боев продолжаются по состоянию на 16:00.

На Лиманском направлении армия РФ совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в украинскую оборону в районах Крымского, Дылеевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 33 попытки потеснить воинов Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Проминь, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак, восемь еще продолжаются.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов, еще два боестолкновения продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого, рассказали в Генштабе.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбиты, еще пять продолжаются. Авиация террористов России нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении воины Сил обороны отбивают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.

На Курщине продолжается операция украинских воинов. Сегодня ВСУ отражали шесть вражеских атак, четыре боя продолжаются. Также авиация врага нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБов.

На других направлениях существенных изменений не произошло, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что войска агрессора не прекращают атак в Донецкой области, где за минувшие сутки имели некоторые продвижения в районе Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки. В то же время на других направлениях действия оккупантов были безуспешными, на Курщине они жаловались на украинскую контратаку.

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