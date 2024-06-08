Враг пытался наступать на Покровском направлении, но получил отпор – Генштаб

С начала суток до 16:30 8 июня на линии фронта произошло 56 боевых столкновений. И самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении: на него пришлось 40% вражеских атак, которые оккупанты совершали в течение дня.

На втором месте по активности российских сил – Кураховское направление: пять атак там украинские воины отбили, три продолжаются. О ситуации рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Общее количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 56. Враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении – там произошло более 40 процентов сегодняшних вражеских атак", – отметили в Генштабе.

Так, на Покровском направлении по состоянию на 16:30 продолжались девять боевых столкновений: у Новопокровского, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В целом же с начала суток их было 23.

"Противник уже получил отпор неподалеку от Новоалександровки, Невельского, Нетайлового и Сокола. Оккупанты поддерживают наступательные действия авиаударами – по одному разу били в районы Веселого и Новоалександровки", – уточнили в Генштабе.

На Харьковском направлении захватчики совершили три авиаудара. Последний захватчики нанесли из Белгородского направления: после обеда они ударили управляемой авиабомбой по району села Веселое.

Враг также совершил три атаки.

На Купянском направлении с начала суток 8 июня произошло уже четыре боестолкновения. Все атаки оккупантов украинские воины отбили.

На Краматорском направлении российские захватчики нанесли авиаудар в район села Северное.

На Кураховском направлении отражены пять атак россиян. Продолжаются боевые действия в трех локациях в районе Красногоровки. Обострилась ситуация у села Ильинка – враг сбросил в тот район две управляемые авиабомбы.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Украинские войска наносят противнику огневое поражение. В частности, активно снижают наступательный потенциал врага наши ударные беспилотные системы, а также ракетчики и артиллеристы", – резюмировали в украинском Генштабе.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отминусовали 1210 оккупантов и 199 единиц техники за сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.