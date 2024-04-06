Враг пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении и выбить наших защитников на Авдеевском: какая ситуация на фронте

Российская оккупационная армия продолжает атаковать сразу на нескольких участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 5 апреля произошло 80 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 14 ракетных и 107 авиационных ударов, совершили 137 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек, другие объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 6 апреля российские террористы в очередной раз атаковали Украину, применив 32 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны 28 ударных БПЛА были уничтожены. Также враг запустил по Украине крылатые ракеты разных типов.

Под авиационными ударами в течение суток были населенные пункты Костобобров Черниговской области; Александровка, Поповка, Краснополье, Новодмитровка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумской области; Круглое, Берестово, Купянск Харьковской области; Терны, Часов Яр, Железное, Нью-Йорк, Северное, Бердичи, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино, Яснобродовка, Калиновое, Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар, Константиновка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 16 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клищиевка, Новый, Спорное, Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское, Первомайское, Яснобродовка, Семеновка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Константиновка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг при поддержке авиации предпринял неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 16 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двух средствах противовоздушной обороны, 5 артиллерийских средствах, пункту управления, пункту управления БпЛА, 3 районах сосредоточения вооружения и военной техники и другому важному объекту врага.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские оккупационные войска ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ не захватила город Часов Яр в Донецкой области. Однако боевые действия в населенном пункте продолжаются.

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