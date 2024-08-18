Враг пытался прорваться вблизи Торецка, ликвидированы десятки оккупантов – Генштаб

Утром 18 августа российские оккупационные войска совершили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники захватчики пытались прорвать позиции сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка, но понесли потери.

Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ. Защитники Украины отбили вражескую атаку – потери позиций не допущены.

"Во время боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них – 41 безвозвратно", – уточнили военные.

Накануне артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады показали, как проходят их утра на Торецком направлении.

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"Утро артиллеристов на Торецком направлении начинается не с кофе, а с уничтожения нескольких десятков россиян! Первый выстрел под команду "Последнее утро для врага", попадание, и тогда уже утренний кофе", – отметили в ДШУ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа в ВСУ сообщали, что в Торецке в Донецкой области бои идут в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживали врага в населенных пунктах Северное и Железное, расположенных вплотную к городу. В самом Торецке время от времени появляются вражеские ДРГ.

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