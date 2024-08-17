'Последнее утро для врага': украинские военные устроили оккупантам месть вместо кофе. Фото

Украинские защитники продолжают стойко защищать наши территории от российских захватчиков и наносить врагу невосполнимые потери. Так, артиллеристы недавно показали, как проходит их утро на Торецком направлении, где враг продолжает активно наступать.

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Соответствующие фото бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники отметили, что вместо утреннего кофе устроили оккупантам месть.

"Утро артиллеристов на Торецком направлении начинается не с кофе, а с уничтожения нескольких десятков россиян! Первый выстрел под команду "Последнее утро для врага", попадание, и тогда уже утренний кофе", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торецке, что на Донетчине, бои ведутся в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Северное и Железное, расположенных вплотную к Торецку.

Ранее сообщалось, что защитники Украины уже используют собак-роботов в качестве разведчиков на фронте. В частности, Силы обороны успешно применяют их в Торецком направлении. Такой робопес может работать до четырех часов, имеет грузоподъемность до 8 кг и скорость 3,5 м/с, что делает его одним из самых быстрых роботов.

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