Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на всей линии фронта 15 декабря остается сложной: с начала суток до 16:00 произошло 152 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои идут на Северском, Кураховском, Покровском и Времьевском направлениях: там произошло совокупно 70 вражеских штурмов.

Видео дня

Украинские воины делают все возможное, чтобы сорвать планы врага и нанести ему максимальные потери. О ситуации на передовой рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. Всего с начала суток уже произошло 152 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Северском, Кураховском, Покровском и Времьевском направлениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики не перестают бить из артиллерии и минометов по населенным пунктам Сумщины и Черниговщины. От обстрелов 15 декабря, в частности, страдали Блешня, Порозок и Славгород.

На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, в Волчанске и в районе Тихого, в целом противник штурмовал позиции наших подразделений девять раз, один бой продолжается. Авиаудары КАБов зафиксированы в населенных пунктах Барановка и Шопино.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах Загрызового и Лозовой. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надии. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили десять атак российских захватчиков, 14 боестолкновений в настоящее время продолжаются. Враг атакует вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Под удары вражеской авиации попал Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отразили две из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию, под ударами оказался населенный пункт Крымское.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новоеленовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, семь боестолкновений еще продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиационными ракетами по Александрополю, сбросил авиабомбы на Николаевку.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Старых Тернов, Солнцевки, Проминя, Курахово и Успеновки. 15 атак оккупантов уже отбито. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Богатырь, Андреевку и Алексеевку.

На Времьевском направлении происходит 13 боестолкновений вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. 12 штурмов противника украинские воины уже отбили.

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Дважды безрезультатно враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отразили 11 атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в 17 локациях.

Напомним, накануне украинские воины снизили численность вражеской армии на 1280 оккупантов. Также враг потерял 12 танков, 32 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 127 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 181 автомобиль и 4 единицы специальной техники.