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Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на всей линии фронта 15 декабря остается сложной: с начала суток до 16:00 произошло 152 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои идут на Северском, Кураховском, Покровском и Времьевском направлениях: там произошло совокупно 70 вражеских штурмов.

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Украинские воины делают все возможное, чтобы сорвать планы врага и нанести ему максимальные потери. О ситуации на передовой рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. Всего с начала суток уже произошло 152 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Северском, Кураховском, Покровском и Времьевском направлениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики не перестают бить из артиллерии и минометов по населенным пунктам Сумщины и Черниговщины. От обстрелов 15 декабря, в частности, страдали Блешня, Порозок и Славгород.

На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, в Волчанске и в районе Тихого, в целом противник штурмовал позиции наших подразделений девять раз, один бой продолжается. Авиаудары КАБов зафиксированы в населенных пунктах Барановка и Шопино.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах Загрызового и Лозовой. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надии. Одно боестолкновение продолжается.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили десять атак российских захватчиков, 14 боестолкновений в настоящее время продолжаются. Враг атакует вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Под удары вражеской авиации попал Северск.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часова Яра и Ступочек.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отразили две из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию, под ударами оказался населенный пункт Крымское.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новоеленовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, семь боестолкновений еще продолжаются. Враг бил неуправляемыми авиационными ракетами по Александрополю, сбросил авиабомбы на Николаевку.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Старых Тернов, Солнцевки, Проминя, Курахово и Успеновки. 15 атак оккупантов уже отбито. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Богатырь, Андреевку и Алексеевку.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времьевском направлении происходит 13 боестолкновений вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. 12 штурмов противника украинские воины уже отбили.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Дважды безрезультатно враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отразили 11 атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в 17 локациях.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Напомним, накануне украинские воины снизили численность вражеской армии на 1280 оккупантов. Также враг потерял 12 танков, 32 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 127 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 181 автомобиль и 4 единицы специальной техники.

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