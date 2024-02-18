'Враг разрушил все мечты': оккупанты ударом по Краматорску убили педагога, ее сына и маму. Фото

Во время удара по Краматорску в Донецкой области 17 февраля Россия убила украинского педагога Людмилу Кравченко, ее маму и 23-летнего сына Сергея. Женщина работала методисткой кабинета общеобразовательной подготовки.

Об утрате сообщил директор Учебно-методического центра профессионально-технического образования в Донецкой области Эдуард Гончаров, сообщили на проекте "Мемориал.ua". Он вспомнил, что погибшая учительница была жизнерадостным и веселым человеком, ответственной и активной сотрудницей.

"Готовилась к очередной аттестации в МОН Украины, но враг разрушил все планы и мечты этой семьи..." – отметил Гончаров.

Сообщается, что у Кравченко еще осталась 17-летняя дочь, которая учится в Киеве.

"Суспільному" директор Центра рассказал, что еще в апреле 2022 года их заведение эвакуировалось из Краматорска. Только две сотрудницы остались по семейным обстоятельствам, в частности, и Кравченко. Но в своих последних разговорах она говорила о планах эвакуироваться в Киев.

"К сожалению, она не успела уехать, хотела решить сначала семейные дела, а потом уже ехать к дочери в Киев", – рассказал Гончаров.

По его словам, весь Центр собирает помощь для семьи погибшей коллеги.

Напомним, 17 февраля российские террористы нанесли удары по городам Славянск и Краматорск Донецкой области, под огнем оказалась гражданская инфраструктура. В частности, в Краматорске около 20:00 россияне попали тремя ракетами в промзону и частный сектор. В результате обстрелов одна женщина и один мужчина погибли, их тела достали из-под руин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После обстрела Краматорские спасатели всю ночь работали над устранением последствий обстрелов. В результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом.

– После российского обстрела Краматорска 17 февраля под завалами дома обнаружили живого кота. Животное передали его владелице.

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