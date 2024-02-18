На Донетчине спасатели достали из-под завалов разрушенного россиянами дома котика. Фото и видео

В городе Краматорск после российского обстрела, который произошел 17 февраля, под завалами дома нашли живого кота. Животное передали его владелице.

Соответствующими фото и видео поделился Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины. "Еще одна спасенная жизнь", – отметила пресс-служба.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области сообщили, что котика спасли ночью 18 февраля во время разбора завалов частного дома.

"Наша психолог помогла успокоиться обладательнице четырехлапого, а также уделила внимание испуганному пушистику", – написали представители ГСЧС.

Напомним: в Краматорске около 20:00 субботы, 17 февраля, оккупационная армия РФ попала тремя ракетами в промзону и частный сектор. Погибли по меньшей мере двое мирных жителей: женщина 1977 года рождения и ее сын 2000 года рождения.

По данным Офиса генерального прокурора, вероятнее всего, есть и третья жертва. "Во время поисково-спасательных работ найдены и остатки тела, вероятно, матери погибшей женщины", – говорится в Telegram-посте ОГПУ.

Также, находясь в собственном доме, пострадали два человека. Это супруги- пенсионеры: мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 17 февраля противник ударил также по Славянску Донецкой области. Вражеский снаряд попал в школу, где работали социальная столовая, "пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Трехэтажное здание учебного учреждения частично разрушено.

– По состоянию на 8:00 воскресенья, 18 февраля, Россия держала в Черном море один корабль с крылатыми ракетами. Общий залп – до четырех "Калибров".

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