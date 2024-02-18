Сколько кораблей держит Россия в Черном море: свежие данные о ситуации
Россия держит в Черном море один корабль с крылатыми ракетами. Общий залп – до четырех "Калибров".
Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины в Facebook. Информация обнародована по состоянию на 08:00 воскресенья, 18 февраля.
Сколько кораблей противника выведены на боевое дежурство:
– Черное море: два корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр";
– Азовское море: один вражеский корабль;
– Средиземное море: два судна, среди которых один носитель "Калибров" (общий залп – до восьми ракет).
Напомним, что утром минувшего дня (17 февраля) в Черное море оккупанты также вывели два корабля, среди которых один был вооружен ракетами.
18 февраля в интересах РФ проход по Керченскому проливу судна не осуществляли.
Пресс-служба ВМС ВСУ добавила, что государство-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Добавим: Украина недавно положила начало созданию группировки противоминных сил в Черном море. Кабмин одобрил постановление, которое позволит привлечь средства для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных кораблей.
Как писал OBOZ.UA:
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