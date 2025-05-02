Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: ранены двое мужчин

Российские оккупационные войска в пятницу, 2 мая, в очередной раз атаковали пограничную с государством-агрессором Сумскую область. Враг сбросил две управляемые авиационные бомбы на Шосткинский район.

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Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура Середино-Будской громады, ранения получили два человека. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Сумской областной прокуратуры.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 2 мая 2025 года около 16:30 оккупанты, по предварительным данным, сбросили две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Середино-Будской громады Шосткинского района", – сказано в сообщении.

Ранения получили двое гражданских мужчин – 50 и 55 лет. Они попали в больницу.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", – добавили в прокуратуре.

Напомним, что вечером 2 мая войска России устроили массированную атаку "Шахедами" на Харьков. В городе раздалась серия мощных взрывов. Зафиксировано 17 прилетов в 12 разных локациях, ранения получили 40 человек.

В апреле Харьков испытал рекордные разрушения из-за обстрелов российских оккупантов. Всего от вражеских атак пострадали более 500 зданий, но наибольшей проблемой являются окна: были выбиты стекла более чем в 10 тысячах окон.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 мая россияне нанесли удары по Запорожью, которые привели к повреждению многоэтажек, университета и объекта инфраструктуры. В результате действий военных преступников пострадало более 30 человек, среди них – два ребенка.

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