Враг сделал ставку на террор тыловой Украины "Шахедами" и резко изменил тактику: анализ ударов за месяц

В марте 2024 года был зафиксирован один из самых низких показателей обстрела территории Украины ракетными средствами поражения. Российские оккупационные войска сосредоточились в основном на одиночных, а не на массированных ракетных ударах. А вот что касается применения ударных дронов – в прошлом месяце были зафиксированы рекорды. Причем РОВ изменили тактику террора "Шахедами", что негативно повлияло на показатели их перехватов.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В марте РОВ осуществили лишь одну массированную комбинированную ракетную атаку – в ночь на 7 марта. Враг использовал 57 ракетных средств при сопровождении массированным налетом дронов-камикадзе Shahed-136.

Остальной период месяца оккупанты наносили по Украине одиночные ракетные удары, используя ракеты со сложной для перехвата большинством средств противовоздушной обороны траекторией, а именно 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23.

Всего же в прошлом месяце враг использовал 83 ракеты, что является одним из самых низких месячных показателей за весь период с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Сбито было 36 ракет.

Номенклатура и количество использованных в марте ракет:

– Х-101/555/55 – 35 ракет из которых было сбито 25;

– ЗМ-14 "Калибр" – 8, все сбиты;

– 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 30, из которых сбили две;

– Х-59/69 – 10/3.

В течение месяца РОВ не применяли ракеты Х-47М2 "Кинжал", Х-22, Х-31П, 3М22 "Циркон" и прочие. Но это не означает, что они у них закончились – ничего подобного. Просто не было надобности в применении настолько дорогих и стоящих в небольшом количестве на вооружении ракет.

Практически каждый день РОВ наносили удары по Украине баллистическими 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23, но в целом среднестатистический месячный показатель применения этой компоненты не был превышен – 30 ракет. Как и в большинстве случаев их применяли по городам и областям, где отсутствуют средства ПВО, перехватывающие баллистические цели.

Что касается географии ракетных ударов, то они преимущественно были сконцентрированы по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Одесской областям.

Низкие показатели применения ракет обусловлены тем, что для РОВ более приоритетным и выгодным является осуществление массированных налетов дронов-камикадзе Shahed-136, ставших дешевым средством террора.

Налеты Shahed-136, "Гербер" и прочих

В марте 2025 года был установлен очередной абсолютный рекорд применения врагом дронов-камикадзе Shahed-136 – 4196 единиц. Показатель попаданий составил около 384, или около 9% от общего количества.

Напомню, что в январе 2025-го РОВ применили 2507 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а в феврале – 3907.

При этом за третью неделю марта враг применил 1109 таких дронов, что больше, чем во второй неделе – 840, и первой – 903. Таким образом, РОВ в течение 4-й недели марта нарастили применение дронов до 1344, сделав эти 7 дней самыми интенсивными.

Также обращаю внимание на изменение тактики применения Shahed-136 врагом, что негативно повлияло на показатели их перехватов.

В марте российские оккупанты стали использовать не только тактику накапливания дронов-камикадзе перед налетом, но и высоту более 2000 метров перед заходом на цель. Это практически исключает эффективное применение стрелкового вооружения мобильными огневыми группами. Кроме того, находясь над самой целью, дроны-камикадзе осуществляют резкое пикирование на скоростях 90 м/с, что также минимизирует вероятность перехвата цели.

Эти факторы повлияли на показатель перехватов дронов-камикадзе в марте. Кроме того, следует понимать, что такая тактика не только снижает вероятность перехвата дрона-камикадзе, но и крайне негативно влияет на точность самого Shahed-136, что делает его средством поражения неизбирательного характера.

Применение РОВ fpv-дронов

В марте российские оккупанты установили абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 22 тысяч.

Средний показатель применения в сутки составил более 700 fpv-дронов, а абсолютный рекорд был зафиксирован на отметке в 1360.

На сегодняшний день это самый высокий показатель прироста применения fpv-дронов противником.

Напомню, что год назад в этот же период РОВ применяли в среднем 200-250 дронов в сутки.

ББ "Ланцет"

В течение марта РОВ применили около 130 барражирующих боеприпасов "Ланцет".

В среднем – 4-5 в сутки, что ниже среднестатистического показателя применения этих средств поражения в 2024 году – до 10 в сутки.

Стоит отметить, что резкий всплеск использования "Ланцетов" был в феврале. В течение только первой недели того месяца РОВ применили более 100 ББ, но, похоже, это было временное явление, а не системное.

"Молния-2" и "Привет-82"

Думаю, имеет смысл уделять внимание и этим средствам поражения, которые становятся все более популярными у российских оккупационных войск, особенно "Молния-2".

Так, в марте оккупанты применили около 500 дронов-камикадзе "Молния-2" и более 70 дронов "Привет-82".

Напомню, что "Молния-2" представляет собой простейшее и максимально дешевое изделие, способное преодолевать 50 километров и нести боевую нагрузку, соизмеримую с минами ТМ-62, ПТМ, кумулятивными зарядами КЗ-6 и термобарами от РПО-А "Шмель".

На сегодняшний день в зоне боевых действий дрон-камикадзе "Молния-2" является одним из наиболее распространенных средств поражения с соответствующим функционалом.

Выводы

В марте 2025 года российские оккупационные войска снизили интенсивность массированных ракетных ударов, сохранив системность одиночных ударов баллистическими ракетами, а предпочтение было отдано массированным налетам дронов-камикадзе.

РОВ продолжили активно использовать для террора тыловой Украины дроны-камикадзе Shahed-136, установив абсолютный рекорд применения данного средства поражения в марте.

Изменение же тактики применения "шахедов" вынуждает изменить и тактику перехватов этих дронов-камикадзе, уделить больше внимания зенитным средствам и малого радиуса ЗРК, а также комплексам РЭБ.

Использование Shahed-136 на высотах более двух километрах также заставляет пересмотреть концепцию мобильных огневых групп – вплоть до расширения их штатной комплектации посредством обеспечения каждого расчета ПЗРК.

В марте также был установлен абсолютный рекорд применения противником fpv-дронов, что и близко не подтверждает снижение поставок этой продукции из Китая, а как раз наоборот.