Враг штурмует Клищиевку, Ивановское и Калиновку: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Войска России на Бахмутском направлении атакуют несколько населенных пунктов, среди которых Клещиевка, Ивановское и Калиновка. Для штурмов оккупанты применяют тяжелую бронированную технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, оккупанты не прекращают наступать на Бахмутском направлении.

"Враг не перестает совершать штурмы, к тому же на сегодняшний день он пытается прожимать нас, где только можно. На сегодняшний день он штурмует Клещиевку, Ивановское, Калиновку, между этими населенными пунктами совершает атакующие действия", – сказал пресс-офицер.

Олег Калашников добавил, что противник применяет в боях боевые бронированные машины для пехоты, тяжелую технику, танки, артиллерию, корректируемые авиабомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"Враг несет значительные потери, как в личном составе, так и в технике. Волна за волной идут штурмы. Враг личный состав не бережет. Если технику, которой у него не так много, пытается где-то сохранить, то пехотные подразделения, волна за волной, пытаются штурмовать наши позиции", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Бахмутское направление является одним из самых горячих. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские воины в течение суток отбили там 23 атаки в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Часова Яра, Ивановского и Клещиевки.

Оккупанты на этом направлении стремятся захватить город Часов Яр, для чего перебросили из-под Авдеевки бронетехнику, живую силу и армейскую авиацию.

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