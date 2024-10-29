Враг сменил акцент атак на фронте: в Генштабе назвали новые самые горячие направления

Российские захватчики наиболее активно действуют сейчас на Купянском и Кураховском направлениях. На них пришлись около половины из зафиксированных на линии фронта с начала суток до 16:00 29 октября 104 вражеских атак.

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Сохраняют активность оккупанты также на Северском и Покровском направлениях. О ситуации на передовой рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 104. Основные усилия оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели половину всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Северском и Покровском направлениях", – говорится в сводке.

Не прекращают захватчики атаковать населенные пункты из авиации и артиллерии. Особенно страдали сегодня Сумщина и Черниговщина, а также российская Курская область.

В частности, россияне били управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, сбросив при этом пять КАБов.

Также враг нанес девять авиационных ударов, применив 17 КАБов по Курской области.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населённых пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфино, Турья, Басовка, Мхи, Ободы, Журавка.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции украинских защитников 22 раза с начала суток. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызового и Лозовой. Недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины и Ямполевки. С начала суток украинские воины отразили уже пять атак.

На Северском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Звановка, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудары четырьмя КАБами по Северску и двумя – по Резниковке.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Ступочек. В настоящее время продолжается одна атака оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отбивают вражеские атаки в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Селидово и Вишневое. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в общей сложности отразили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкноений зафиксировано на это время на Кураховском направлении, там захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зоряное, Кураховка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Катериновка и Трудовое.

На Времьевском направлении захватчики провели шесть атак позиций украинских войск вблизи Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.

В Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львово.

Напомним, ранее в 5 ОШБр рассказали, что россияне зашли в пригород Часова Яра в Донецкой области. В то же время речь не идет о прорыве, ведь они не продвигаются вглубь с техникой. Заходят по один-два человека и пытаются закрепиться.

На стороне украинских защитников, говорят воины, – знание местности, дающее определенные преимущества перед врагом.

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