Враг сместил акцент атак на Харьковщине и продолжает давить на другие направления: произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

В среду, 17 июля, на фронте произошло 118 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами. Вражеские войска концентрировали усилия на Покровском и Торецком направлениях. Также противник атакует в Харьковской области.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что враг пытается продвинуться в глубину территории Украины, однако Силы обороны останавливают атаки оккупантов.

На Харьковском направлении войска России 11 раз в день атаковали возле Глубокого и еще пять раз в районе Волчанска. Предварительные потери врага составили 94 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены и повреждены 13 артсистем, четыре авто, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении отражены 10 атак в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении враг семь раз пытался штурмовать позиции ВСУ вблизи Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки, однако понес потери.

На Краматорском направлении количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до четырех. Продолжается бой у Андреевки, другие атаки отражены. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении украинскими воинами остановлены 23 атаки оккупантов, один бой еще продолжается. Все усилия противник сегодня направил в районы Северного и Нью-Йорка. ВСУ принимают необходимые меры для истощения их наступательного потенциала.

Значительные усилия враг снова сосредоточил на Покровском направлении. Оккупанты предприняли 24 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Концентрировали усилия возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

По предварительным подсчетам, армия России потеряла 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, пушка, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения.

На Кураховском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Прасковьевки и Красногоровки. Продолжается бой у Красногоровки, другие попытки противника продвинуться вперед остановлены.

На Времивском направлении произошло три боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отражали 7 атак противника на направлениях Вербовое – Малая Токмачка и Нестерянка – Новоандреевка. Шесть атак отбиты, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении ВСУ отразили три атаки противника на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как изменились потери войск РФ за все время полномасштабной войны. Также он описал темпы наступления оккупантов для более широкого понимания того, куда идет война и на чьей стороне реальная инициатива на фронте.

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