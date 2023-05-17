Враг сосредотачивает основные усилия на Донбассе, ВСУ результативно ударили по позициям РФ – Генштаб

В течение суток 17 мая российские захватчики неоднократно пытались прорвать позиции Сил обороны на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По их инициативе произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав на Facebook ежедневную сводку фронтовых событий. Украинские защитники нанесли солдатам России потери, отбросив назад их колонны.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов, два состава горюче-смазочных материалов, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важных враждебных цели", – указали наши военные.

Также отметилась эффективной работой за последние сутки и авиация Воздушных сил Украины. Пилоты с воздуха нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Однако также в Генштабе указали число ударов со стороны оккупантов. Россия за сегодня нанесла пять ракетных ударов по городам Бахмуту и Херсону с применением ЗРК С-300.

"Также противник совершил 32 авиационных удара и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура", – подчеркнули в ВСУ.

В остальном активные боевые действия прослеживаются:

на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Торскому, Диброву, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области;

на Авдеевском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области;

на Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Вместе с тем, совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Широкая балка Херсонской области и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты во временно захваченном Мариуполе начали масштабную переброску техники. БТРы и грузовики с живой силой двигаются в направлениях Бердянск/Пологи и в сторону Волновахи на север Мариупольского района.

А на Луганщине российские солдаты панически готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставили "миллионы блокпостов" и постоянно заявляют о задержании каких-то украинских диверсантов, однако "начинают потихоньку собирать вещи".