Враг сосредоточил основные наступательные усилия на двух направлениях: на фронте произошло 122 боевых столкновения – Генштаб

На фронте продолжаются интенсивные бои. Силы обороны Украины отражают массированные атаки российских войск, сосредоточивших свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

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С начала суток произошло уже 122 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Оккупационные войска совершили 70 авиаударов, используя 122 управляемых авиабомба (КАБ). Для ударов также было задействовано 718 дронов-камикадзе и произведено более 3200 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и гражданским населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили четыре штурма украинских позиций в районах Волчанска и Старицы, из которых две атаки продолжаются. Украинские защитники ликвидировали и ранили 72 оккупанта, уничтожили боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 32 беспилотника, семь единиц автомобильной техники и специальную машину врага. Кроме того, были повреждены две артиллерийские системы и четыре транспортных средства.

На Купянском направлении зафиксировано 12 вражеских атак, девять из которых были отбиты Силами обороны Украины в районах Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска совершили 14 атак на позиции украинских защитников в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Бои до сих пор идут вблизи Грековки и Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку оккупантов продвинуться в направлении населенного пункта Бондарное.

Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на Покровском направлении, где сегодня совершил 40 атак в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки и Селидового. Силы обороны Украины отразили 34 из них, однако шесть боестолкновений продолжаются и дальше. оккупанты потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 ранеными. Также были уничтожены танк, четыре бронемашины, три артиллерийские системы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Повреждены еще четыре артсистемы, три автомобиля и четыре боевых бронемашины.

На Кураховском направлении противник совершил 35 атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 атаку, бои продолжаются на 14 локациях.

На Времевском направлении враг десять раз штурмовал передний край украинской обороны вблизи Богоявления и Великой Новоселки, одна атака продолжается.

На Ореховском направлении оккупанты пытались прорваться к позициям украинских войск в районе Роботиного, однако их попытки потерпели поражение.

На Приднепровском направлении украинские защитники пресекли четыре попытки атак оккупантов.

В Генштабе особо отметили воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского за отличную работу.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины в ночь на 21 октября уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российских оккупантов. Вражеское вооружение было поражено примерно в 60 км от линии столкновения.

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