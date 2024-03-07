Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе. Всего в течение суток на линии фронта произошло 70 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в четверг, 7 марта. Враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара.

Кроме того, было совершено 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Бабеловка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населённых пунктов в регионе.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Терны и Раздоловка Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Очеретино, Уманское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел. Россияне обстреляли за сутки около 20 населенных пунктов Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил безуспешное штурмовое действие. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Херсон.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и составу горюче-смазочных материалов противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте.

– В ГУР МОУ сообщили, что украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Бавовну" этой технике принес наш FPV-дрон.

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