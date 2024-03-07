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Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

Анна Павлова
War
4 минуты
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Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе. Всего в течение суток на линии фронта произошло 70 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в четверг, 7 марта. Враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара.

Кроме того, было совершено 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Бабеловка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населённых пунктов в регионе.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Терны и Раздоловка Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Очеретино, Уманское Донецкой области.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел. Россияне обстреляли за сутки около 20 населенных пунктов Запорожской области.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил безуспешное штурмовое действие. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Херсон.

Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и составу горюче-смазочных материалов противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте.

– В ГУР МОУ сообщили, что украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Бавовну" этой технике принес наш FPV-дрон.

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