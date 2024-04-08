Враг сосредоточился на Новопавловском направлении: 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ – Генштаб

Страна-оккупант сосредоточила свои силы на Новопавловском направлении. Там враг за сутки 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб в традиционной вечерней сводке. Всего в течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений.

Кроме того, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов. Также произвел 61 обстрел из РСЗО по всей территории нашей страны. В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по средству противовоздушной обороны. Также были повреждены две станции РЭБ и атакованы два района сосредоточения личного состава врага.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Оккупант продолжает наносить авиационные удары. Сегодня были атакованы Белополье Сумской области и город Сумы. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

Штурмовых действий на Купянском направлении враг не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник совершил восемь атак. Там враг при поддержке авиации пытается улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены две атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Там враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе город Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Силам обороны начали поступать боеприпасы. Большую часть направляют сразу на самые горячие направления – Авдеевское и Лиманское, чтобы сдержать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Алексей Мельник считает, что Путин отчаялся захватить Харьков и Запорожье, поэтому бьет по большим объектам энергетики. Россия накопила запас ракет, это совпадает по времени с проблемами обеспечения средствами ПВО в Украине, поэтому такие атаки, скорее всего, будут повторяться, считает эксперт.