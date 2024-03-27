Враг сосредоточился на Новопавловском направлении: ВСУ отразили 21 атаку армии РФ – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта и наносит многочисленные удары по гражданским объектам Украины. Самым горячим остается Новопавловское направление, где наши Вооруженные силы за сутки отразили 21 атаку захватчиков.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 27 марта. Всего по всей линии фронта за эти сутки было зафиксировано 49 боевых столкновений.

Всего за сутки враг нанес 7 ракетных и 60 авиаударов, совершил 73 обстрела из РСЗО. В результате атак террористов, к сожалению, погибли и были ранены мирные граждане.

В свою очередь, в течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Ракетные войска также поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 средство противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ и еще один важный объект врага.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг штурмовых действий не вел.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 67 боевых столкновений. Только в Новопавловском направлении противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

А между тем оккупанты приближаются к окрестностям Часового Яра в Донецкой области. В ISW считают, что это вряд ли будет угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы, хотя и принесло бы захватчикам ограниченную, но важную оперативную выгоду, если бы они смогли этого достичь.

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