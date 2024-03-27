ВСУ отразили десятки атак врага на Новопавловском направлении, поражен состав БК оккупантов и средство ПВО – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 67 боевых столкновений. Лишь на Новопавловском направлении противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 марта. В то же время отмечается, что Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

В частности, украинская авиация ударила по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству ПВО россиян, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Веселое, Курдюмовка, Часов Яр, Бердичи, Новопокровское, Новомихайловка, Никольское, Карловка, Уманское, Семеновка, Красногоровка, Александровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении враг совершил 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении защитники отразили 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безрезультатных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты приближаются к окрестностям Часового Яра в Донецкой области, но вряд ли будут угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы. Хотя это принесло бы захватчикам ограниченную, но важную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться.

– 25 марта в районе Крынок на левобережье Херсонщины было относительное затишье. В ВСУ связали это с погодными условиями.

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