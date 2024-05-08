'Враг создает группировку войск': Синегубов сказал, планируется ли эвакуация людей из Харькова

Российские оккупационные войска создают группировку на севере Харьковской области. Однако по состоянию на сейчас нет никаких оснований говорить об эвакуации людей из Харькова.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона в среду, 8 мая. По его словам, украинские военные и администрация региона внимательно следят за ситуацией.

"По северу (северу Харьковской области. – Ред.) действительно, враг создает определенную группировку войск. Будем анализировать относительно вероятного удара с севера или других территорий, как это уже было неоднократно", – сказал чиновник.

Что касается восточной части Харьковщины, то, как отметил Синегубов, там армия России возобновила активные штурмовые действия после того, как произвела замену подразделений и провела боевое слаживание.

Глава ОВА добавил, что "пока нет никаких оснований, даже теоретических, говорить об эвакуации из Харькова".

В американском Институте изучения войны накануне сказали, что угроза возможной будущей наступательной операции России против Харькова, новости о которой всплывают в медиа, вынуждает Украину выделять дополнительные ресурсы для его защиты. Однако и командование ВСУ, и военные эксперты подчеркивают, что оккупантам не хватает сил, необходимых для захвата второго по величине города Украины.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Реализовать ее агрессор не сможет – не хватит сил и средств, хотя он будет продолжать давление на город ударами и с помощью ИПСО, поэтому он требует дополнительной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, ссылаясь на данные ГУР, подтвердил, что Россия планирует действия по захвату Харькова и Сум. В частности, широкое наступление на Харьковском направлении захватчики, возможно, намерены начать уже летом этого года.

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