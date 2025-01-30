Враг стремится увеличить количество жертв: Россия использует дроны с новой 'начинкой'. Фото

Страна-агрессор начала использовать новые версии беспилотников. Террористы теперь начиняют "Шахеды" металлическими элементами.

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Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что таким образом Россия стремится увеличить количество жертв, обстреливая Украину.

"РФ сейчас использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель) для увеличения числа жертв среди гражданских. Преступники и террористы должны получить ответ за это и они ее получат", – подчеркнул он в своем сообщении.

Последняя самая масштабная террористическая атака россиян состоялась в ночь на четверг, 30 января. Войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. К настоящему времени известно, что семь человек погибли, 13 пострадали. Среди раненых, в частности, ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия использует дроны-камикадзе "Шахед" против Украины независимо от погодных условий, даже во время сложной метеоситуации. Усиление ветра, штормов в большинстве своем не влияет на применение оккупантами этого типа БПЛА.

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