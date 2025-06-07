Враг ударил авиабомбой по Днепропетровщине: поврежден детсад, есть погибший

В результате удара российских управляемых авиабомб в Синельниковском районе Днепропетровской области погиб мужчина. Также в районе были повреждены частные дома и админздания.

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В частности, было повреждено здание детского сада. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Печальная весть из Межевской громады Синельниковского района. Там из-за атаки россиян КАБами погиб местный", – отметил он, выразив соболезнования родным и близким.

Кроме того, по его информации, в результате удара повреждены пять частных домов и детский сад.

Тревога в Синельниковском районе 7 июня продолжалась трижды.

Указанная Межевская громада находится на Покровском направлении.

Напомним, что Кремль одной из задач для своей оккупационной армии в Украине определил выход российских войск на админграницу Днепропетровской области, и оккупанты делают все, чтобы достичь этой цели. Однако им это не удается, так же как не могут захватчики захватить Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, также вечером в субботу, 7 июня, оккупанты сбросили КАБы на Харьков. Предварительно, в городе двое гражданских погибли, еще 18 получили ранения.

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