Враг ударил КАБами по Харькову: что известно о последствиях атаки

Около 17:00 20 сентября российские оккупационные войска совершили два удара по Харькову с помощью управляемых авиабомб (КАБ). В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Экстренные службы прибыли на места попадания.

По предварительной информации, удары пришлись на Слободской и Основенский районы.

"По обновленным данным, двое пострадавших в Основянском районе", – сообщил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Под огнем РСЗО оказалась ферма в одном из населенных пунктов Чугуевского района: повреждены здания, там вспыхнул пожар.

Также 20 сентября 2024 оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате вражеской атаки получили ранения 5 гражданских.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия снова атаковала Украину, запустив ракету и 70 "Шахедов". Во время ночного воздушного боя силы ПВО сбили 61 дрон и ракету Х-59. Еще девять "Шахедов", по данным Воздушных сил, были локационно потеряны на территории Украины, однако как отметили защитники неба над Украиной, информация о разрушениях и пострадавших к ним не поступала.