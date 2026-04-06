Враг ударил по АЗС на Харьковщине, вспыхнул пожар. Фото

В Харьковской области враг нанес удар по автозаправочной станции, что привело к пожару. На месте загорелись несколько резервуаров с топливом и хозяйственная постройка.

Видео дня

К счастью, обошлось без пострадавших, спасатели оперативно ликвидировали последствия. Об этом сообщилапресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что взрывы прогремели в поселке Золочев Богодуховского района. Огонь охватил четыре резервуара с топливом емкостью 10 и 25 кубических метров, а также хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Возгорание произошло после попадания российского беспилотного летательного аппарата.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Для локализации пожара была задействована специальная техника и подразделения пожарных, которые работали над тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания и объекты.

Благодаря профессиональным действиям спасателей и быстрой эвакуации людей из опасной зоны удалось избежать травм и жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове российский ударный дрон атаковал один из районов города. Попадание пришлось на многоэтажку, а также вблизи остановки общественного транспорта, где в этот момент находились люди. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!