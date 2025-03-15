Враг ударил по Никополю: погибла женщина, пострадала 11-летняя девочка. Фото

Никополь Днепропетровской области в субботу, 15 марта, подвергся российскому обстрелу из тяжелой артиллерии. Погибла женщина, также пострадала малолетняя девочка.

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Об очередном военном преступлении ВС РФ сообщил руководитель ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Деталями он поделился в Telegram.

"Россияне убили 70-летнюю женщину, обстреляв город из тяжелой артиллерии. Она погибла на месте. Пострадала 11-летняя девочка. Ее доставили в больницу", – написал чиновник.

Взрывы повредили религиозное учреждение, два частных дома и линию электропередач.

Как ранее писал OBOZ.UA, 2 марта в результате атаки противника по Никополю ранения получили трое мирных жителей, среди них две женщины и 84-летний мужчина.

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