Никополь попал во вражеский артобстрел: ранены две женщины, пожилой мужчина – в тяжелом состоянии. Фото

Российские военные снова атаковали Никополь, обстреляв жилой сектор. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей, среди них две женщины и 84-летний мужчина.

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Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пожилого мужчину спасли из-под завалов и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Две женщины – 44 и 82 лет – получили мино-взрывные травмы, им оказывают медицинскую помощь.

На месте обстрела работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и другим экстренным службам, разбирали завалы и освобождали пострадавших.

"Спасатели деблокировали вход в поврежденный жилой дом, и с помощью ношей вынесли мужчину и женщину, 1940 и 1942 годов рождения. Их передали медицинским работникам", — сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Еще одну женщину, 1980 года рождения, специалисты провели в автомобиль экстренной медицинской помощи.

Также известно о поврежденных жилых домах и автомобилях. Детали последствий артиллерийских обстрелов еще устанавливаются.

В Днепропетровской областной прокуратуре начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следователи документируют преступления российских военных, а правоохранители продолжают работать на месте трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля вражеский дрон попал в кабинет городского головы Никополя Александра Саюка и взорвался. Он не стал раскрывать подробности того, где он находился в момент удара.

20 февраля российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин. При обстреле ранения получила 39-летняя женщина.

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