В Никополе российский дрон попал в кабинет городского головы: появились подробности. Фото

Российские войска продолжают атаковать Никополь в Днепропетровской области. Две недели назад, 14 февраля, вражеский дрон попал в кабинет городского головы Александра Саюка и взорвался.

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Об этом Саюк сообщил только 27 февраля во время пресс-конференции. Он не стал раскрывать подробности того, где он находился в момент удара.

"Мы работаем дальше, жизнь продолжается. Это все, что я могу ответить", — сказал городской голова.

Следует отметить, в четверг, 20 февраля, российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибли двое мужчин. При обстреле ранения получила 39-летняя женщина. У раненой осколочные ранения, поэтому медики оперативно оказали ей необходимую помощь, сейчас она лечится амбулаторно.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ днем 17 февраля дроном-камикадзе атаковали Красногригорьевскую общину в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий военных преступников пострадали пять человек.

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