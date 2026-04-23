Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога: поврежден вокзал

В четверг, 23 апреля, армия России ударила дроном-камикадзе по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки жертв среди гражданских нет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Повреждения получило здание городского вокзала.

Как заявляют у перевозчика, из-за атаки есть незначительные повреждения здания железнодорожного вокзала. Волной от взрыва были повреждены несколько окон и дверей, "Укрзалізниця" обещает повреждения оперативно восстановить.

Российские атаки по железнодорожным узлам Украины

Заметим, что Россия возобновила атаки на железнодорожную инфраструктуру. Один из таких ударов враг нанес 13 апреля на Днепропетровщине, в результате чего был поврежден локомотив грузового поезда.

Кроме того, председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщал, что за все время полномасштабного вторжения железная дорога была атакована около 5 тыс. раз, а 10% всех атак было осуществлено в течение последних нескольких месяцев.

Напомним, утром 23 апреля на Житомирщине группы ударных БПЛА фиксировали в районе города Коростень. Как заявляла заместитель мэра города Наталья Чижевская, российская армия дронами атаковала железнодорожную инфраструктуру, в результате атаки погибла одна женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила по железной дороге в Запорожье. Враг попал по поезду с электровозом на одной из станций. Погиб помощник машиниста, сам машинист госпитализирован с ранениями.

