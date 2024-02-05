Враг усиливает штурмовые группы: в ВСУ рассказали о боях на восточных направлениях

За сутки на Лимано-Купянском направлении защитники Украины обезвредили 199 оккупантов, еще 92 – на Бахмутском. На отдельных участках фронта враг усиливает штурмовые группы, но признаков подготовки к более активным боевым действиям нет.

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Об этом в эфире телемарафона 5 февраля рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, по всей полосе ответственности группировки войск "Хортица" обстановка остается напряженной, однако контролируемой.

Спикер также информировал, что за минувшие сутки на Лиманском направлении оккупанты совершили девять авиаударов, применив штурмовики Су-34, управляемые авиабомбы и армейскую авиацию.

Также 27 раз противник использовал FPV-дроны и совершил 627 обстрелов по позициям Сил обороны. Украинским военным в свою очередь удалось убить или ранить 199 оккупантов и уничтожить еще 45 единиц вражеской техники.

На Бахмутском же направлении враг пытается переходить к локальным, но безуспешным штурмам. Неблагоприятная погода усложняет перемещение техники и пехоты, потому в приоритете у врага – "мясные штурмы".

"Малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а затем уже FPV-дронов выходят на "мясные штурмы", которые отражаются нашими защитниками. Так, за минувшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и провел 406 обстрелов", – рассказал Илья Евлаш.

Он добавил, что на Бахмутском направлении обезврежены 92 оккупанта, уничтожены 58 единиц вражеской техники, один склад с боеприпасами и два укрытия захватчиков.

Противник испытывает нехватку своих боеприпасов и пытается компенсировать их за счет поставок из Северной Кореи, отметил спикер.

Признаков подготовки к более активным боевым действиям со стороны врага пока не фиксируется, однако на отдельных участках оккупанты усиливают штурмовые группы.

"Пока как таковой подготовки к серьезным наступательным действиям по всем направлениям мы не наблюдаем, однако на некоторых участках фронта враг перебрасывает свои подразделения, снимает их с других, менее приоритетных участков, продолжает готовить резервы для будущего участия в боевых действиях", – рассказал Евлаш.

Он добавил, что в связи с тяжелыми потерями России сроки подготовки мобилизованных средств существенно уменьшились. Если раньше пехотинцев готовили 3-4 месяца, то сейчас это у окупантов происходит вдвое быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский посетил позиции защитников на на востоке и вручил им награды. По его словам, благодаря мужеству и доблести воинов удалось сорвать планы врага, не допустить его продвижения и создать условия для освобождения оккупированных территорий.

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