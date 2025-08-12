Враг увеличил давление в районе Купянска и вблизи админграницы с Днепровской областью: подробности ВСУ

Российские оккупационные войска увеличили давление на Купянском и Новопавловском направлениях. В частности враг активно атакует вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне постоянно подтягивают подкрепления на эту часть фронта.

В частности, Трегубов рассказал о ситуации возле Купянска.

"Там сильное давление по всему направлению. Россияне пытаются использовать последний месяц лета, подтягивают подкрепления и давят", сказал спикер.

В то же время он добавил, что аналогичная ситуация происходит и на Новопавловском направлении, в частности вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

По его словам, попытки российских оккупантов туда зайти, пока неудачные.

"Но они активно пытаются и будут пытаться это сделать", – добавил спикер.

Подытоживая сказанное, Трегубов констатировал, что сейчас по всей зоне ответственности ОСУВ "Днепр" российские оккупанты "полезли как в последний раз".

Отметим, что по данным Генштаба по состоянию на 16 часов 12 августа, враг 13 раз пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцового. Четыре боя до сих пор продолжаются.

Также с начала суток оккупанты совершили четыре атаки на позиции украинских защитников на Купянском направлении, в частности враг пытался штурмовать вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

