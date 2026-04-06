Враг в течение дня бил по Днепропетровской области: 10 пострадавших, среди них - маленькая девочка и 17-летний парень. Фото

В течение понедельника, 6 апреля, враг бил по Днепропетровской области. Известно о 10 пострадавших, среди них маленькая полуторагодовалая девочка и 17-летний парень.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа. Он отметил, что более 50 раз враг атаковал три района области артиллерией, дронами и авиабомбой в этот день.

Детали атак

– На Никопольщине россияне целились по райцентру, Червоногригорьевской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Изуродованы многоквартирные и частные дома, аптека, автомобили.

Пострадали 10 человек. Среди них двое детей – 1,5-летняя девочка и 17-летний парень. Госпитализированы четверо раненых.

– На Синельниковщине под ударом была Покровская громада. Там повреждены частные дома.

– В Криворожском районе били по Зеленолодольской громаде. Изуродованы два микроавтобуса.

В ГСЧС также рассказали, что спасатели эвакуировали пострадавших из опасного места и доставили в больницу.

В понедельник, 6 апреля, российские террористы также в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате атаки погибла женщина, среди раненых – ребенок.

Напомним, что 6 апреля в Харьковской области враг нанес удар по автозаправочной станции, что повлекло пожар. На месте загорелись несколько резервуаров с топливом и хозяйственная постройка.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают терроризировать Херсон обстрелами. Во время одного из них они убили двух сестер, Марину Ступак и Ирину Снигур.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне. Тогда пострадали семь человек.

