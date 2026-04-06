Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибла женщина, среди раненых – ребенок

В понедельник, 6 апреля, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате атаки погибла женщина, среди раненых – ребенок.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Сейчас правоохранители фиксируют последствия российской агрессии на Херсонщине

По процессуальному руководству органов прокуратуры Херсонской области начато досудебные расследования по фактам "Совершение военных преступлений" (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 06 апреля 2026 года военные российской армии атаковали населенные пункты области артиллерией, в частности реактивно, и дронами различного типа.

По состоянию на 17:30 6 апреля зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, десять – получили травмы.

"С утра оккупанты несколько раз обстреливали Херсон артиллерийским оружием. В результате атак погибла 78-летняя женщина, еще четверо женщин получили ранения различной степени", – говорится в сообщении.

Кроме того, днем, 6 апреля, враг направил БПЛА на одну из улиц областного центра – пострадали четверо гражданских, среди которых 15-летний парень. В то же время на другой улице города от атаки с помощью дрона травмировался мужчина.

Еще одна женщина получила ранения в результате артиллерийского обстрела Золотой Балки.

Кроме того, повреждения получили частные дома, здания учебных заведений, театра и магазина, автотранспорт.

Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что 6 апреля в Харьковской области враг нанес удар по автозаправочной станции, что вызвало пожар. На месте загорелись несколько резервуаров с топливом и хозяйственная постройка.