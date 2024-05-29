Враг ведет активные боевые действия в шести направлениях: ВСУ держат оборону – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательные действия, поддерживая их сбросом управляемых авиабомб. Самые активные бои враг ведет на шести направлениях фронта, самым горячим остается Покровское направление.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 29 мая 2024 года по состоянию на 16:30. Отмечают, что с начала текущих суток на фронте произошло 60 боеприкосновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские кафиры проводят атаки от Мурома в сторону села Старица. Продолжается бой в районе Волчанска. А общее количество боеприкосновений на направлении сейчас составляет пять. Российские террористы продолжают безжалостно бомбить север Харьковщины – к шести авиаударам с начала текущих суток добавилось еще три, которые вражеская авиация наносит из воздушного пространства российской федерации. Россияне по направлениям Белгорода и населенного пункта Середа (РФ) избивали по районам украинских населенных пунктов Глубокое, Синельниково и Зеленое.

На Купянском направлении за сегодня произошло уже 11 боев. В течение дня здесь враг потерял 22 человека. Поврежден российский танк. Продолжается три боевых столкновения.

На Лиманском направлении оккупанты совершили еще два бесполезных штурма. На этот раз на территориях Серебрянского лесничества. Кроме того, сбросили шесть КАБов – по три в районы Лимана и Заречного.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах микрорайона Новый возле Временного Яра, а также села Ивановское. Получил жесткий отпор, как до этого у Клещиевки.

На Покровском направлении проходят пять боевых столкновений. С начала суток их уже 19. Противник сосредотачивает атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола.

Враг активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб – сегодня использовал уже 18 КАБов в ходе семи авиаударов вблизи Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки.

На Приднепровском направлении враг трижды ходил на штурмы наших позиций в районе Крынок. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируется.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Украинские войска наносят противнику огневого поражения, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Активно снижают наступательный потенциал врага наши ударные беспилотные системы, а также ракетчики и артиллеристы.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 28 мая Силы обороны отменяли 1300 захватчиков. Всего с начала войны Россия потеряла более 505 тысяч оккупантов.